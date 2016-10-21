В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открылась ежегодная выставка "Лилии и цветы августа"
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 11:23
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- 29
На выставке представлены многочисленные сорта азиатских, LA- и OT-гибридов лилий. Оранжерею с лилиями украсили и другие растения, цветущие в это время года: многочисленные сорта флоксов, астильбы, различные виды кровохлёбок, аконитов, бузульников. На выставке можно будет не только полюбоваться и вдохнуть аромат этих божественных растений, но и узнать все тайны, связанные с их выращиванием.
В садах по всему миру выращиваются около 30 видов и множество сортов и культиваров лилий. Большинство из них удаётся возделывать на свежем воздухе в Средней Европе, а отчасти и в России. Самые капризные — восточные лилии. При довольно общей агротехнике у каждого класса лилий — свои особенности. Зная их, легче получить хороший результат. Из года в год любители лилий стремятся на такие выставки.
Выставка цветов будет работать по 5 августа.
- 29
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