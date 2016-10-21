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В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открылась ежегодная выставка "Лилии и цветы августа"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:23
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В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открылась ежегодная выставка "Лилии и цветы августа". В программе — большое количество экспонатов азиатских гибридов лилий, лилейников, астильб, флоксов и других декоративных красивоцветущих растений, успешно культивируемых в садах Подмосковья. Кроме того, опытные специалисты расскажут о секретах агротехники лилий и познакомят с новинками селекции.

На выставке представлены многочисленные сорта азиатских, LA- и OT-гибридов лилий. Оранжерею с лилиями украсили и другие растения, цветущие в это время года: многочисленные сорта флоксов, астильбы, различные виды кровохлёбок, аконитов, бузульников. На выставке можно будет не только полюбоваться и вдохнуть аромат этих божественных растений, но и узнать все тайны, связанные с их выращиванием.

В садах по всему миру выращиваются около 30 видов и множество сортов и культиваров лилий. Большинство из них удаётся возделывать на свежем воздухе в Средней Европе, а отчасти и в России. Самые капризные — восточные лилии. При довольно общей агротехнике у каждого класса лилий — свои особенности. Зная их, легче получить хороший результат. Из года в год любители лилий стремятся на такие выставки.

Выставка цветов будет работать по 5 августа.

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