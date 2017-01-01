В Москве проходит промывка подземного перехода на Пушкинской площади

Автор: Uwis Дата публикации: 11:51

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Сотрудники "Гормоста" проводят промывку подземного перехода и каменных панно на лестничных спусках на Пушкинской площади.