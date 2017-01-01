Попутный нефтяной газ сжигают в ХМАО вблизи села Селиярово (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:17
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Попутный нефтяной газ сжигают в ХМАО вблизи села Селиярово. Пепел оседает на село Селиярово, что находится в семи километрах от газового факела. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с места ЧП.
"Вот так бесполезно сгорает достояние народа - попутный газ, а главное - стелется на головы жителей села Селиярово в виде пепла!" - пишет местный житель.
"Но никто из руководства "Роснефти" не может сказать, сколько будет стоить подать этот газ селу Селиярово, которое находятся всего в семи километрах от этого факела. А каждый год в селе умирает около трёх человек от рака. Спасибо тебе, родная страна," - пишет автор видео.
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