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Главная  /  Репортажи  /  Попутный нефтяной газ сжигают в ХМАО вблизи села Селиярово (ВИДЕО)

Попутный нефтяной газ сжигают в ХМАО вблизи села Селиярово (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:17
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!
Попутный нефтяной газ сжигают в ХМАО вблизи села Селиярово. Пепел оседает на село Селиярово, что находится в семи километрах от газового факела. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с места ЧП.

"Вот так бесполезно сгорает достояние народа - попутный газ, а главное - стелется на головы жителей села Селиярово в виде пепла!" - пишет местный житель.

"Но никто из руководства "Роснефти" не может сказать, сколько будет стоить подать этот газ селу Селиярово, которое находятся всего в семи километрах от этого факела. А каждый год в селе умирает около трёх человек от рака. Спасибо тебе, родная страна," - пишет автор видео.

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