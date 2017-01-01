"Фигурное катание" устроили дрифтеры на дороге в Ростове-на-Дону
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:45
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Сообщается, что для своего представления любители экстрима выбрали площадь Карла Маркса. Любопытно, что в своих правонарушениях дрифтеры винят местные власти.
Один из них оставил под роликом комментарий о том, что в Ростове до сих пор не построена специальная площадка для любителей подобных трюков - якобы именно поэтому им приходится развлекаться, где придётся.
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