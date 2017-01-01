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Главная  /  Репортажи  /  "Фигурное катание" устроили дрифтеры на дороге в Ростове-на-Дону

"Фигурное катание" устроили дрифтеры на дороге в Ростове-на-Дону

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:45
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Парное фигурное катание устроили на дороге дрифтеры Ростова-на-Дону.

Сообщается, что для своего представления любители экстрима выбрали площадь Карла Маркса. Любопытно, что в своих правонарушениях дрифтеры винят местные власти.

Один из них оставил под роликом комментарий о том, что в Ростове до сих пор не построена специальная площадка для любителей подобных трюков - якобы именно поэтому им приходится развлекаться, где придётся.

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