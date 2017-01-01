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Главная  /  Репортажи  /  В Вологде на улице Челюскинцев перевернулась фура

В Вологде на улице Челюскинцев перевернулась фура

Автор:
petroff9999
Дата публикации:
14:11
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На окружной автодороге в Вологде перевернулась фура, серьёзных пострадавших нет.

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