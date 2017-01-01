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Главная  /  Репортажи  /  Жительницу Новосибирской области оставили без подъезда к дому и питьевой воды

Жительницу Новосибирской области оставили без подъезда к дому и питьевой воды

Автор:
schuliko
Дата публикации:
16:37
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Обращаюсь к вам от без исходности. Меня зовут Людмила Петровна,мне 66 лет,на пенсии.проживаю в двухквартирном доме,по ул.Набережная 27,кв 2,в с.Гусиный Брод.Новосибирской области. Баталов В.С который проживает в кв 1.не дает мне житья:
перегородил все подьездные пути к моей квартире,обрезал летний водопровод и я не имею возможности пользоваться питьевой водой и поливать огород,не могу завести уголь и дрова, зимой замерзаю, топлю снег для воды... Наша семья всегда пользовалась земельным участком в 1600 кв.м ,который был выделен для бессрочного пользования, но небыл оформлен в собственность. Каким то образом жилец квартиры № 1 оформил в собственность земельный участок под всем домом, в котором я родилась и живу уже давно.Куда только я уже не обращалась : в суд,в полицию и в районную администрацию ,все безтолку . Не знаю как мне дальше жить и что делать,в чем я виновата и перед кем,почему люди такие без сердечные? Ничего чужего мне не надо,просто хочу спокойно прожить свой век там где родилась.залезла в долги чтоб нанять адвокатов, это ничего не дало,сейчас вся пенсия уходит на оплату кредита,а на что жить и как...Я не знаю куда мне больше обратиться,у меня больные ноги,ездить по инстанциям и отсиживать очереди у меня нет возможности,остается только лечь и помереть.
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