Опасная детская площадка беспокоит жителей Севастополя
- Автор:
- Ирина Сухорученко
- Дата публикации:
- 15:06
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По мнению местных жителей, эта детская площадка просто опасна для жизни детей. На участке земли вместо собранных качелей местами торчат лишь элементы конструкций будущих каруселей: "Вот здесь качели, наверное, должны быть," - комментирует местный житель. Безопасное покрытие - также отсутствует.
В таком состоянии игровая площадка, как сообщает мобильный репортёр, находится целый месяц.
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