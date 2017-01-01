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Опасная детская площадка беспокоит жителей Севастополя

Автор:
Ирина Сухорученко
Дата публикации:
15:06
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Вывороченные бордюры, недоделанные качели и песочница, конечно же, без песка - такая игровая площадка встречает детей у дома №54 на улице героев Сталинграда в Севастополе.

По мнению местных жителей, эта детская площадка просто опасна для жизни детей. На участке земли вместо собранных качелей местами торчат лишь элементы конструкций будущих каруселей: "Вот здесь качели, наверное, должны быть," - комментирует местный житель. Безопасное покрытие - также отсутствует.

В таком состоянии игровая площадка, как сообщает мобильный репортёр, находится целый месяц.
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