Убитые дороги к озеру Селигер сняли на видео

Автор: Мария Аббасова Дата публикации: 15:31

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190958

Репортаж о дороге, которая ведёт к системе озёр "Селигер" в Новгородской области, снял мобильный репортёр.По словам автора видео, на кадрах запечатлено состояние проезжих частей от посёлка Демянск до села Полново и от посёлка Демянск до села Яжелбиц. "Ужасные дороги!" - пишет автомобилист. Как видно на кадрах, асфальт сплошь покрыт ямами, и некоторые, как сообщают очевидцы, достигают до полуметра глубиной."Уже не первый год дорога на курорт Селигер в таком плохом состоянии, и становится из года в год все хуже! Люди убивают на таких дорогах свои машины, нервы и время! Просим отремонтировать дороги!" - пишет мобильный репортёр.