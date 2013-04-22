Убитые дороги к озеру Селигер сняли на видео
- Автор:
- Мария Аббасова
- Дата публикации:
- 15:31
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По словам автора видео, на кадрах запечатлено состояние проезжих частей от посёлка Демянск до села Полново и от посёлка Демянск до села Яжелбиц. "Ужасные дороги!" - пишет автомобилист. Как видно на кадрах, асфальт сплошь покрыт ямами, и некоторые, как сообщают очевидцы, достигают до полуметра глубиной.
"Уже не первый год дорога на курорт Селигер в таком плохом состоянии, и становится из года в год все хуже! Люди убивают на таких дорогах свои машины, нервы и время! Просим отремонтировать дороги!" - пишет мобильный репортёр.
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