В Екатеринбурге прорыв канализации не устраняют три дня (ВИДЕО)

Автор: Slava1989 Дата публикации: 15:54

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190959

Жители улицы Ленина в посёлке Шабровский, что в Екатеринбурге, недовольны работой местного ТСЖ: "Беспредел ТСЖ Шабровский!" - пишет мобильный репортёр.Дело в том, что на улице прорвало канализацию, и нечистоты топят дворы вот уже третий день. "Прорвало канализацию, уже три дня топит дворы домов и огороды," - пишет автор видео. По словам жителей, вонь стоит не возможная. "Уже пострадали четыре дома и около десяти огородов, и сейчас всё это продолжается!" - сообщает очевидец.Однако устранять аварию на трубопроводе, как сообщает местный житель, не торопятся. "Местная управляющая компания ТСЖ "Шабровский" закрывает глаза, бездействует! В домах проживает много пенсионеров и маленьких детей! А ТСЖ "Шабровский" могут только квитанции присылать на космические суммы," - пишет мобильный репортёр.