В Екатеринбурге прорыв канализации не устраняют три дня (ВИДЕО)
- Автор:
- Slava1989
- Дата публикации:
- 15:54
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- 21
Дело в том, что на улице прорвало канализацию, и нечистоты топят дворы вот уже третий день. "Прорвало канализацию, уже три дня топит дворы домов и огороды," - пишет автор видео. По словам жителей, вонь стоит не возможная. "Уже пострадали четыре дома и около десяти огородов, и сейчас всё это продолжается!" - сообщает очевидец.
Однако устранять аварию на трубопроводе, как сообщает местный житель, не торопятся. "Местная управляющая компания ТСЖ "Шабровский" закрывает глаза, бездействует! В домах проживает много пенсионеров и маленьких детей! А ТСЖ "Шабровский" могут только квитанции присылать на космические суммы," - пишет мобильный репортёр.
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