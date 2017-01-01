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Главная  /  Репортажи  /  В Екатеринбурге прорыв канализации не устраняют три дня (ВИДЕО)

В Екатеринбурге прорыв канализации не устраняют три дня (ВИДЕО)

Автор:
Slava1989
Дата публикации:
15:54
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Жители улицы Ленина в посёлке Шабровский, что в Екатеринбурге, недовольны работой местного ТСЖ: "Беспредел ТСЖ Шабровский!" - пишет мобильный репортёр.

Дело в том, что на улице прорвало канализацию, и нечистоты топят дворы вот уже третий день. "Прорвало канализацию, уже три дня топит дворы домов и огороды," - пишет автор видео. По словам жителей, вонь стоит не возможная. "Уже пострадали четыре дома и около десяти огородов, и сейчас всё это продолжается!" - сообщает очевидец.

Однако устранять аварию на трубопроводе, как сообщает местный житель, не торопятся. "Местная управляющая компания ТСЖ "Шабровский" закрывает глаза, бездействует! В домах проживает много пенсионеров и маленьких детей! А ТСЖ "Шабровский" могут только квитанции присылать на космические суммы," - пишет мобильный репортёр.

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