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Трамвай загорелся на юге Москвы (ВИДЕО)

Автор:
ADVA20
Дата публикации:
15:39
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Вагоновожатые тушили загоревшийся трамвай на юге Москвы. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял тушение пожара на видео.

По словам очевидца, электротранспорт загорелся на Симферопольском бульваре, у дома №35к1, из-за короткого замыкания. Пассажиры покинули салон трамвая, а на борьбу с огнём отправились вагоновожатый и контроллер Станислав Комаров. На помощь коллегам поспешили и другие водители.

Вскоре к месту ЧП приехали сотрудники МЧС. По словам мобильного репортёра, в результате возгорания никто не пострадал.

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