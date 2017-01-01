Трамвай загорелся на юге Москвы (ВИДЕО)

Автор: ADVA20 Дата публикации: 15:39

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190961

Вагоновожатые тушили загоревшийся трамвай на юге Москвы. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял тушение пожара на видео.По словам очевидца, электротранспорт загорелся на Симферопольском бульваре, у дома №35к1, из-за короткого замыкания. Пассажиры покинули салон трамвая, а на борьбу с огнём отправились вагоновожатый и контроллер Станислав Комаров. На помощь коллегам поспешили и другие водители.Вскоре к месту ЧП приехали сотрудники МЧС. По словам мобильного репортёра, в результате возгорания никто не пострадал.