Трамвай загорелся на юге Москвы (ВИДЕО)
- Автор:
- ADVA20
- Дата публикации:
- 15:39
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По словам очевидца, электротранспорт загорелся на Симферопольском бульваре, у дома №35к1, из-за короткого замыкания. Пассажиры покинули салон трамвая, а на борьбу с огнём отправились вагоновожатый и контроллер Станислав Комаров. На помощь коллегам поспешили и другие водители.
Вскоре к месту ЧП приехали сотрудники МЧС. По словам мобильного репортёра, в результате возгорания никто не пострадал.
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