В Хабаровске в ларьке с шаурмой во время пожара произошел взрыв

Автор: Аноним Дата публикации: 17:37

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В Хабаровске в ларьке с шаурмой во время пожара произошел взрыв. Рванул газовый баллон, пожарный чудом остался жив. Момент взрыва на 06:55.