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В Хабаровске в ларьке с шаурмой во время пожара произошел взрыв

Автор:
Аноним
Дата публикации:
17:37
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В Хабаровске в ларьке с шаурмой во время пожара произошел взрыв. Рванул газовый баллон, пожарный чудом остался жив. Момент взрыва на 06:55.

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