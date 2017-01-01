На Ленинградском вокзале на электронном табло появились указатели на Китайском языке
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 18:40
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Информационные указатели на китайском языке появились на Ленинградском вокзале, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«На Ленинградском вокзале в Москве появились дополнительные информационные указатели на китайском языке. В настоящее время на китайский язык переведены объявления об отправлении и прибытии поездов на информационном табло. Полный цикл отображения сообщений на всех языках составляет 40 секунд, из них 20 секунд - объявления на русском, 10 секунд - на английском и 10 секунд - на китайском языках», - говорится в сообщении.
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