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Последствия сильного ветра в Ржеве Тверской области

Автор:
Алексей Поляков
Дата публикации:
19:19
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Сильный и внезапный ураган в г. Ржев Тверской области.

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