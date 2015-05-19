Последствия сильного ветра в Ржеве Тверской области
- Автор:
- Алексей Поляков
- Дата публикации:
- 19:19
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Сильный и внезапный ураган в г. Ржев Тверской области.
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Сильный и внезапный ураган в г. Ржев Тверской области.
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