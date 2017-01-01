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Один человек пострадал в результате столкновения 4 автомобилей на Северном бульваре

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:11
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Вечером 4 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Северном бульваре, у дома 17, столкнулись 4 автомобиля: "Toyota Corolla", "Chevrolet Lacetti", "Chevrolet Aveo" и "Mitsubishi Pajero". Автомобиль "Тойота" двигался по Северному бульвару в сторону улицы Декабристов. На перекрёстке с улицей Бестужевых слева на запрещающий сигнал светофора выехал автомобиль "Шевроле Лачетти". Автомобили столкнулись. После столкновения "Шевроле" разворачивает и он врезается в стоящих в ожидании своего зелёного сигнала два других автомобиля. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля "Тойота". С различными травмами она была госпитализирована. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии. Женщина-виновница из "Лачетти" свою вину в ДТП признаёт.

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