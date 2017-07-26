50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

Массовый мор рыбы обнаружен на реке Яуза в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожар на трансформаторе стал причинной большого пожара в посёлке Таманский Краснодарского края

Пожар на трансформаторе стал причинной большого пожара в посёлке Таманский Краснодарского края

Автор:
ulica_kaminskogo
Дата публикации:
04.08 23:43
  • 21
  • 0

После возгорания на трансформаторе загорелась сухая трава. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Пожарную машину пришлось ждать больше часа. Благодаря местному жителю на тракторе мы смогли отстоять подход огня к жилым домам. Жители данного участка улицы говорят, что возгорания происходят каждый год и летом и зимой, так как все трансформаторы очень старые. Все обращения в КубаньЭнерго, остаются не отвеченными.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
01:25 | Aniaty Ann
В Орехово-Борисово Северное на юге столицы сгорели два автомобиля
23 0
04.08 22:00 | denis_priima
Вода плохого качества идет из кранов в жилых домах станицы Северская в Краснодарском крае
41 0
03.08 22:39 | Kate Radchenko
Разбитая дорога в посёлке Лазаревское города Сочи Краснодарского края
53 0
29.07 03:16 | ulica_kaminskogo
На Кубани жители поселка заставили «убежать» своего главу из-за подозрительного ремонта дорог (26.07.2017 г.)