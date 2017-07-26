Пожар на трансформаторе стал причинной большого пожара в посёлке Таманский Краснодарского края

21

21 0

После возгорания на трансформаторе загорелась сухая трава. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Пожарную машину пришлось ждать больше часа. Благодаря местному жителю на тракторе мы смогли отстоять подход огня к жилым домам. Жители данного участка улицы говорят, что возгорания происходят каждый год и летом и зимой, так как все трансформаторы очень старые. Все обращения в КубаньЭнерго, остаются не отвеченными.