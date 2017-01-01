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Граффити посвященное 80-летию дрейфующей станции Полюс-1

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:47
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  • 0

На одном из зданий на улице Сретенка появилось граффити посвященное 80-летию дрейфующей станции Полюс-1.

  • 17
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