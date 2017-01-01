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Главная  /  Репортажи  /  Вода плохого качества идет из кранов в жилых домах станицы Северская в Краснодарском крае

Вода плохого качества идет из кранов в жилых домах станицы Северская в Краснодарском крае

Автор:
denis_priima
Дата публикации:
22:00
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С крана бежит коричневая вода с присутствием осадка. Фильтра меняю 2-3 раза в месяц. Если вызвать "Водоканал", то работники приезжают и берут пробу, но только после того, пока она стечет в течении 10 минут, причем счетчик считает, а они говорят, что такие требования. В общем невозможно даже купаться, не то что постирать белое белье. И всем на эту проблему наплевать, т. к. куда уже только не обращался. Надежда на Мобильный репортер.

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