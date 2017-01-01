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В столичном регионе началась гроза с молниями и громом

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:44
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Поздним вечером в столице пошел сильный дождь, сопровождаемый громом и молниями. Как сообщают синоптики, неблагоприятные погодные условия могут сохранится до утра 5 августа. Во время дождя возможны сильные порывы ветра до 17 м/с. МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

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