В столичном регионе началась гроза с молниями и громом

Автор: tim777 Дата публикации: 22:44

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Поздним вечером в столице пошел сильный дождь, сопровождаемый громом и молниями. Как сообщают синоптики, неблагоприятные погодные условия могут сохранится до утра 5 августа. Во время дождя возможны сильные порывы ветра до 17 м/с. МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.