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Обзор погоды в столице 4 августа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:46
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Последний месяц лета дарит горожанам и гостям столицы теплые дни. Когда можно походить в легкой одежде, погулять вечерами и насладиться прекрасной порой.

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