Обзор погоды в столице 4 августа

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:46

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Последний месяц лета дарит горожанам и гостям столицы теплые дни. Когда можно походить в легкой одежде, погулять вечерами и насладиться прекрасной порой.