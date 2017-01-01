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Жаркие дни в Тамбовской области

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
04.08 23:31
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В Тамбовской области продолжается период жаркой погоды, вчера днем 3 августа воздух прогревался до +32°С, вечером прошел небольшой дождь, сегодня днем было на пару градусов меньше чем накануне +30°С. Стоит отметить что в этом году первая волна жаркой погоды наступила только в конце июля, а июнь вообще весь получился холодным. Самым жарким днем этого лета стало 28 июля, днем воздух прогревался до +36°С. Вот такое вот получается у нас двойное Лето, первая половина холодная, а вторая половина теплая. Кстати купальный сезон в Тамбовской области все же открылся, правда с большим опозданием. По прогнозам синоптиков в ближайшее время сохранится теплая погода, правда местами могут пройти дожди с грозами, днем +27°С ... +30°С. Будем надеяться что Лето завершится хорошо.

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