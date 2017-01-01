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Дождь с грозой и ветром ожидается в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
22:59
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Дождь с грозой и ветром ожидается в Москве в ближайшие часы с сохранением до утра 5 августа. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.

«Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Так, в ближайший час с сохранением на ночь 4-5 августа и утром 5 августа местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра 12-17 м/с», - говорится в сообщении.
МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

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