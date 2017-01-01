Три человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 00:40
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Столкнулись Хонда, КамАЗ и Скания. Все автомобили двигались попутно. В правом ряду двигался КамАЗ, принадлежащий дорожной службе. Грузовик выполнял уборку проезжей части. В следующее мгновение при резком перестроении в КамАЗ сзади врезалась Хонда. Иномарка двигалась на очень большой скорости. После аварии у Хонды вырвало правое переднее колесо и машина отлетела в контейнеровоз Скания, который двигался в среднем ряду. В результате аварии пострадала девушка-пассажир, сидевшая спереди и водитель. Молодые люди были госпитализированы. Пострадал и водитель кондейнеровоза. При резком торможении он получил травму ноги, но от помощи медиков отказался. ДТП образовало серьезный затор. Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.Москва, ТТК, внешняя сторона, поворот на ул. 2-Рыбинская
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