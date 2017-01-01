50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

Массовый мор рыбы обнаружен на реке Яуза в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Три человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве

Три человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
00:40
  • 23
  • 0

Столкнулись Хонда, КамАЗ и Скания. Все автомобили двигались попутно. В правом ряду двигался КамАЗ, принадлежащий дорожной службе. Грузовик выполнял уборку проезжей части. В следующее мгновение при резком перестроении в КамАЗ сзади врезалась Хонда. Иномарка двигалась на очень большой скорости. После аварии у Хонды вырвало правое переднее колесо и машина отлетела в контейнеровоз Скания, который двигался в среднем ряду. В результате аварии пострадала девушка-пассажир, сидевшая спереди и водитель. Молодые люди были госпитализированы. Пострадал и водитель кондейнеровоза. При резком торможении он получил травму ноги, но от помощи медиков отказался. ДТП образовало серьезный затор. Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.

Москва, ТТК, внешняя сторона, поворот на ул. 2-Рыбинская

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
01:25 | Aniaty Ann
В Орехово-Борисово Северное на юге столицы сгорели два автомобиля
103 0
04.08 21:11 | Max_019
Один человек пострадал в результате столкновения 4 автомобилей на Северном бульваре
39 0
16.06 21:14 | Uwis
Ремонтные работы на Автозаводском мосту на ТТК