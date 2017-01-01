Три человека пострадали в ДТП на ТТК в Москве

Автор: Разведчик Дата публикации: 00:40

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Столкнулись Хонда, КамАЗ и Скания. Все автомобили двигались попутно. В правом ряду двигался КамАЗ, принадлежащий дорожной службе. Грузовик выполнял уборку проезжей части. В следующее мгновение при резком перестроении в КамАЗ сзади врезалась Хонда. Иномарка двигалась на очень большой скорости. После аварии у Хонды вырвало правое переднее колесо и машина отлетела в контейнеровоз Скания, который двигался в среднем ряду. В результате аварии пострадала девушка-пассажир, сидевшая спереди и водитель. Молодые люди были госпитализированы. Пострадал и водитель кондейнеровоза. При резком торможении он получил травму ноги, но от помощи медиков отказался. ДТП образовало серьезный затор. Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190997

Москва, ТТК, внешняя сторона, поворот на ул. 2-Рыбинская