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Главная  /  Репортажи  /  В Орехово-Борисово Северное на юге столицы сгорели два автомобиля

В Орехово-Борисово Северное на юге столицы сгорели два автомобиля

Автор:
Aniaty Ann
Дата публикации:
01:25
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На парковке возле дома в районе Орехово-Борисово Северное сгорели два автомобиля.

Москва, ЮАО, Борисовский проезд, дом 1 корпус 2

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