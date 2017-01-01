В Орехово-Борисово Северное на юге столицы сгорели два автомобиля

Автор: Aniaty Ann Дата публикации: 01:25

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На парковке возле дома в районе Орехово-Борисово Северное сгорели два автомобиля.

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190998

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