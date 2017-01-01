В центре Москвы на Тверской улице меняют дорожное покрытие

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 09:36

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В связи с заменой дорожного покрытия на Тверской улице в центре Москвы, с 5 августа до 7 августа 2017 года, от Пушкинской до Триумфальной площади полностью закрыто движение для автомобилей и общественного транспорта. За выходные на этих участках уложат 47 тысяч квадратных метров асфальта единым ковром, без стыков. Это позволит новому покрытию прослужить дольше. Также отдельные дорожные ограничения коснулись Лесной и ещё шести улиц, а также нескольких переулков. Объехать Тверскую можно по Оружейному переулку, Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам, Тверскому и Страстному бульварам, а также по параллельным дорогам — Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Трехпрудному и Сытинскому переулкам. На 1-й Тверской-Ямской улице движение в эти выходные перекрыто полностью, а на прилегающих улицах — частично. Ограничен проезд на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской. Новый асфальт укладывают по прямой от Пушкинской площади до Тверского путепровода, а также в прилегающих переулках. В эти выходные во время работ по укладке верхнего слоя дорожного покрытия задействованы 450 единиц техники и около 500 человек. Кроме того, понадобится около 8,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. Далее на нижний слой покрытия уложат асфальтобетонную щебеночно-мастичную смесь толщиной шесть сантиметров. Ее главный компонент — модифицированный дорожный битум со специальными полимерными добавками. Такой состав разработан с учетом климатических условий центральной полосы России: он отличается долгим сроком службы и устойчивостью к высоким и низким температурам и деформации. Разметку на проезжую часть нанесут через 10–14 дней, когда с асфальта сойдет тонкая пленка битума, входящего в его состав. Она препятствует сцеплению пластика с асфальтом. Продольную разметку на Тверской улице нанесут термопластиком, а стрелки направления движения — холодным пластиком.