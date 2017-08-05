Два человека пострадали в ДТП на Волжском бульваре в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 09:33

264

264 1

Утром 5 августа на Волжском бульваре произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Со слов сотрудника ГИБДД, автомобиль "БМВ" на высокой скорости врезался в а/м "Хёндай", которая притормаживала перед пешеходным переходом. "Хёндай" от мощного удара отлетел в столб, затем в забор парковки, а "БМВ" продолжив движение врезался в припаркованный "Лексус". Оба водителя были госпитализированы с различными травмами. Все автомобили сильно повреждены. Движение по Волжскому бульвару в сторону Волгоградского проспекта перекрыто. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.