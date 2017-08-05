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Главная  /  Репортажи  /  Два человека пострадали в ДТП на Волжском бульваре в Москве

Два человека пострадали в ДТП на Волжском бульваре в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
09:33
  • 264
  • 1

Утром 5 августа на Волжском бульваре произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Со слов сотрудника ГИБДД, автомобиль "БМВ" на высокой скорости врезался в а/м "Хёндай", которая притормаживала перед пешеходным переходом. "Хёндай" от мощного удара отлетел в столб, затем в забор парковки, а "БМВ" продолжив движение врезался в припаркованный "Лексус". Оба водителя были госпитализированы с различными травмами. Все автомобили сильно повреждены. Движение по Волжскому бульвару в сторону Волгоградского проспекта перекрыто. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

  • 264
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    11:35
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 11:29 http://www.mskagency.ru/materials/2692597 05.08.17
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