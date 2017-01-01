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Дороги России

Автор:
litvines
Дата публикации:
10:57
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Дорога между районными центрами - сёлами Усть-Пристань и Усть-Калманка Алтайского края.

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