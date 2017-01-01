Одна из разбитых дорог Симферополя

Автор: Yura75 Дата публикации: 10:54

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На протяжении лет десяти по ул .Сельской где ходит общественный транспорт и не только, не делали ремонт дороги, и это учитывая что дорога находится параллельно проспекту Победы (въезд в Симферополь со стороны г.Керчи), и она существенно разгружает поток транспорта идущий с материка. По такой дороге ездить опасно по причине того что объезжая мы можно столкнуться со встречным автомобилем. А если их не объезжать то попадаешь на дорогостоящий ремонт автомобиля.При этом по этой улице запустили новенькие троллейбусы,конечно жители Каменского массива благодарны,но вопрос таков - что через пару месяцев будет с ними а?... Маршрутки убиваются,люди и водители транспортных средств матерятся....К сведению, по ул .Сельской кроме троллейбусов идут маршрутки 48,13,78,100. Я понимаю строится магистраль Таврида... Но два замученных асфальтоукладчика выделить можно!!! И ещё по этой дороге не едут высшие чины, ну я думаю г-ну Путину будет интересно узнать, куда деваются средства выделенные на ремонт дорог .(рядом находится асфальтный завод)...