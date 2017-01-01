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Солнечный ветреный день в столице

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:05
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Сильный порывистый ветер и довольно тепло сегодня в Москве.

  • 16
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