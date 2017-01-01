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Пыльный вихрь образовался в Волгограде

Автор:
kitgll
Дата публикации:
15:53
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Мини торнадо в Волгограде!

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