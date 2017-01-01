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Отстрел собак у здания администрации города Альметьевска

Автор:
Аноним
Дата публикации:
15:52
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У здания администрации города Альметьевска жители стали свидетелями отстрела собак.

  • 23
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