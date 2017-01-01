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Аномальная жара в Крыма (в тени +40

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:41
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Сильная жара сохранится в Крыму до вторника, крымское управление МЧС распространило экстренное предупреждение.

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