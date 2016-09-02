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Сильный пожар в Крыму

Автор:
tevgenkav1981
Дата публикации:
20:38
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Сильный пожар. Огонь быстро распространяется горячим ветром. Пожарные бригады работают на месте возгорания.

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