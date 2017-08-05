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Ижевск затопило после дождя

Автор:
Роман Якимов
Дата публикации:
20:21
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Ливень в Ижевске 05-08-2017 года, перекресток ул. 9 Января и ул. Дзержинского.

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