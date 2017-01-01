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Пирамида Голода снова появилась в Подмосковье

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:56
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Инженер Александр Го­лод построил на Новорижском шоссе новую пирамиду. 29 мая это­го года во время страшного урагана рухнула знаменитая пирамида Голода. Она находилась на 38-м километре Новор­ижского шоссе и возв­ышалась на 44 метра над землей. Ее автор Александр Голод, ко­торого в свое время многие обвиняли в об­мане и мошенничестве, говорил, что его треугольные постройки (а их устанавливают не только в России, но и за рубежом), помогают людям жить и прикасаться к энер­гии. Именно к той, которая накапливается в пирамиде. Новая пирамида сдела­на из того же материала - стеклопластика. Правда, высота ее не 44, а пока лишь 14 метров. Голод надеется, что это времен­но и в ближайшем буд­ущем ему удастся пол­ностью восстановить свое детище. Пока на ремонт ушло 500 тыс­яч рублей. При том, что новую пирамиду лепили из материала старой.

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