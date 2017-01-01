Пирамида Голода снова появилась в Подмосковье
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 19:56
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Инженер Александр Голод построил на Новорижском шоссе новую пирамиду. 29 мая этого года во время страшного урагана рухнула знаменитая пирамида Голода. Она находилась на 38-м километре Новорижского шоссе и возвышалась на 44 метра над землей. Ее автор Александр Голод, которого в свое время многие обвиняли в обмане и мошенничестве, говорил, что его треугольные постройки (а их устанавливают не только в России, но и за рубежом), помогают людям жить и прикасаться к энергии. Именно к той, которая накапливается в пирамиде. Новая пирамида сделана из того же материала - стеклопластика. Правда, высота ее не 44, а пока лишь 14 метров. Голод надеется, что это временно и в ближайшем будущем ему удастся полностью восстановить свое детище. Пока на ремонт ушло 500 тысяч рублей. При том, что новую пирамиду лепили из материала старой.
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