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Град в августе 2017 в Нижегородской области

Автор:
DZHEKRUS52
Дата публикации:
20:36
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05.08.17 ,9.20 ч утра,Нижегородская область, пгт Ветлужский-2. Начался сильный дождь с грозой который потом резко перешел в сильнейший частый град,крупицы града достигали в диаметре 1 см и более.Как результат сломанные ветки деревьев,сломанные посевы картошки,капусты,помидоров,лично на моем авто образовалось несколько вмятинок и отбило местами краску,раскололо пластик на дверях авто.

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