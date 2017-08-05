Град в августе 2017 в Нижегородской области

Автор: DZHEKRUS52 Дата публикации: 20:36

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05.08.17 ,9.20 ч утра,Нижегородская область, пгт Ветлужский-2. Начался сильный дождь с грозой который потом резко перешел в сильнейший частый град,крупицы града достигали в диаметре 1 см и более.Как результат сломанные ветки деревьев,сломанные посевы картошки,капусты,помидоров,лично на моем авто образовалось несколько вмятинок и отбило местами краску,раскололо пластик на дверях авто.