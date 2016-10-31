Три автомобиля столкнулись на Профсоюзной улице

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Вечером 5 августа на юго-западе столицы произошло ДТП. На Профсоюзной улице, напротив дома 93А, столкнулись 3 автомобиля: "БМВ", "Хёндай Солярис" и "Вольво" с дипломатическими номерами. Все автомобили двигались по Профсоюзной улице в сторону центра. Водитель автомобиля "БМВ" поздно заметил остановившиеся впереди автомобили и произвёл столкновение с автомобилем "Хёндай", который продвинулся вперёд и врезался во впереди стоящий автомобиль "Вольво". Автомобиль "Хёндай" оказался разбит полностью. О пострадавших информации нет.