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В преддверии полнолуния

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:26
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Растущую луну можно увидеть в вечернем небе, уже 7 августа будет полнолуние.

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