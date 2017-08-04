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Главная  /  Репортажи  /  Подтопление на Проспекте Мира в Москве (04.08.2017 г.)

Подтопление на Проспекте Мира в Москве (04.08.2017 г.)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
01:18
  • 16
  • 0

Не смотря на то, что служба Мосводостока находилась на дежурстве, количество воды на тротуарах, не говоря о проезжей части меньше не стало.

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Комментарии (0)

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