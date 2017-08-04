Подтопление на Проспекте Мира в Москве (04.08.2017 г.)

Автор: Аноним Дата публикации: 01:18

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Не смотря на то, что служба Мосводостока находилась на дежурстве, количество воды на тротуарах, не говоря о проезжей части меньше не стало.