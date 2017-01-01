Пешеход попал под колеса иномарки на Кутузовском проспекте
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 01:35
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Водитель автомобиля сбил пешехода на Кутузовском проспекте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «На Кутузовском проспекте в районе д. 48 автомобиль совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте», - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что на месте работают специалисты, которые выясняют обстоятельства ДТП.
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