Пешеход попал под колеса иномарки на Кутузовском проспекте

Автор: denis947 Дата публикации: 01:35

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Водитель автомобиля сбил пешехода на Кутузовском проспекте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «На Кутузовском проспекте в районе д. 48 автомобиль совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте», - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что на месте работают специалисты, которые выясняют обстоятельства ДТП.