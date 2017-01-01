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7 августа москвичи увидят «кровавую» луну

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:51
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Над Москвой и областью 7 августа, в день частичного лунного затмения, взойдет луна бордового цвета.

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