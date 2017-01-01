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Самосвал сбил девушку на Люблинской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
02:11
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На юго-востоке Москвы девушка пешеход серьезно пострадала при попытке перебежать Люблинскую улицу. ДТП произошло у станции метро "Марьино" прямо над подземным пешеходным переходом. Девушка перешла часть проезжей части и при попытке пересечь вторую попала под двигающийся в сторону области самосвал. Грузовик протащил девушку несколько метров вперед и остановился. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была срочно госпитализирована в больницу.

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