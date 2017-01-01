Самосвал сбил девушку на Люблинской улице
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 02:11
-
- 2
На юго-востоке Москвы девушка пешеход серьезно пострадала при попытке перебежать Люблинскую улицу. ДТП произошло у станции метро "Марьино" прямо над подземным пешеходным переходом. Девушка перешла часть проезжей части и при попытке пересечь вторую попала под двигающийся в сторону области самосвал. Грузовик протащил девушку несколько метров вперед и остановился. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была срочно госпитализирована в больницу.
- 2
Комментарии (0)