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Люди сами латают ямы на Камчатке

Автор:
Tatyraut
Дата публикации:
20:26
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Ямы на дорогах настолько уже надоели, что мужчина решил своими силами ее залатать.

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