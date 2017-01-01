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В районе Судака в Крыму произошел природный пожар

Автор:
Роман Шорстов
Дата публикации:
10:35
  • 44
  • 1

Тушение лесного пожара в Крыму в районе села Морское в пригороде Судака.

  • 44
  • 1

Комментарии (1)

  • Роман Шорстов
    07:23
    На данный момент продолжается тушение пожара. День будет жарким, а ветер порывистым.
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