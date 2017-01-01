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Улицу Плющева затопило после прорыва трубы на востоке Москвы

Автор:
Sergey Ponomarev
Дата публикации:
09:41
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Прорыв трубы во время стройки на улице Плющева.

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