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Сильный природный пожар в горах в районе Судака в Крыму

Автор:
Анастасия Ромушина
Дата публикации:
10:35
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Сильный природный пожар в горах в районе села Морское рядом с Судаком в Крыму.

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