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Главная  /  Репортажи  /  В Новосибирске на улице Чукотская перевернулся автобус

В Новосибирске на улице Чукотская перевернулся автобус

Автор:
Иван Морозов
Дата публикации:
20:22
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В Новосибирске перевернулся автобус в результате ДТП. Шестеро пострадавших.

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