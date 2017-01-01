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Главная  /  Репортажи  /  Солнечно и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха до 27 градусов тепла

Солнечно и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха до 27 градусов тепла

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:23
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Солнечно и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха до 27 градусов тепла.

  • 24
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