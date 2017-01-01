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Начало работ по монтажу монумента "Стена скорби"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:09
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Начало работ по монтажу монумента "Стена скорби" на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

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