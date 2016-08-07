В парке "Сокольники" завершился ежегодный женский велопарад "Леди на велосипеде"
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 14:52
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6 августа в Москве в парке "Сокольники", завершился ежегодный велопарад "Леди на велосипеде". "Леди на велосипеде" — это женский ВелоПарад, ставший одним из самых ожидаемых праздников в столице. Каждое велособытие имеет свою тематику, делающую его ярким и неповторимым. Участницы заранее готовят наряды и украшают велосипеды, чтобы в назначенный день продемонстрировать свою красоту и с легкостью доказать, что любая леди на велосипеде может оставаться элегантной горожанкой.
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