Несанкционированная свалка в городе Урай в ХМАО

Автор: Geronimo Дата публикации: 20:26

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Несанкционированная свалка размещается в черте города Урай, ХМАО-Югра, Тюменской области, на территории нескольких дачных товариществ, в месте под названием «Орбита». Мной в администрацию города направлялось устное обращение с вопросом о том, когда планируется уборка, указанной территории, в ответ пришло сообщение о том, что мое обращение зарегистрировано 06.06.2017г. под номером 117 и будет рассмотрено в установленном порядке, после рассмотрения, вы получите официальный ответ на бумажном носителе, который будет отправлен по моему адресу и на этом тишина. Ответа никакого по настоящее время 05.08.2017г. (дата отправки моего видео) мной не получено. Поскольку свалка размещается на указанной территории не первый год, а администрацией города не принимаются должные меры по уборке территории, выявлению виновных лиц, по профилактике, предотвращению дальнейшего размещения бытовых отходов на этой территории, а также, поскольку ответы на вопросы, поставленные неравнодушным заявителем не предоставляются, вынужден направить видеообращение на ваш ресурс с надеждой на движение в этом вопросе. Хочется дополнительно отметить, что текущий год назван годом «экологии», но у нас видимо об этом не знают.